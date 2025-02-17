Глава Бундесбанка: Германия особенно уязвима для торговых пошлин США

Германия особенно уязвима для американских торговых пошлин, которые могут негативно отразиться на росте экономики, уже пережившей два года спада подряд.

Германия особенно уязвима для американских торговых пошлин, которые могут негативно отразиться на росте экономики, уже пережившей два года спада подряд.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сказал президент Бундесбанка Йоахим Нагель на мероприятии во Франкфурте.

Он отметил затянувшуюся слабость ориентированной на экспорт германской промышленности, обусловленную, помимо структурных проблем, потерей конкурентоспособности на мировых рынках и их долей из-за субсидирования производства в Китае и роста производственных затрат в самой Германии, в том числе на фоне подорожания энергоносителей.

По словам эксперта, эта слабость привела к тому, что в 2024 году ВВП Германии впервые с 2003 года уменьшился второй год подряд. В 2024 году сокращение экономики страны с поправкой на инфляцию и календарные факторы составило 0,2%, сказал Нагель, добавив, что в текущем году ситуация вряд ли заметно улучшится.

Декабрьский прогноз Бундесбанка предполагает, что рост германского ВВП в 2025 году составит всего 0,2%, тогда как в июне он оценивался в 1,1%.

Будущие перспективы сопряжены с высокой неопределенностью, которую усугубила смена политики в США, отметил Нагель.

Ориентированная на экспорт экономика Германии сильно пострадает от американского протекционизма, считает он, напомнив, что в 2023 году ФРГ была крупнейшим европейским экспортером в Соединенные Штаты в абсолютном выражении.

Нагель указывает, что от смены политики Вашингтона пострадает не только экономика Германии, но и сами США: "Потеря покупательной способности и увеличение стоимости производственных ресурсов перевесят любые конкурентные преимущества, которые американская промышленность может получить от пошлин. Протекционизм ведет к снижению благосостояния всех затронутых стран".