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Глава британской разведки предупредил об атаках, подобных терактам 9/11

Глава британской разведки предупредил об атаках, подобных терактам 9/11 Соединенному Королевству после захвата власти в Афганистане движением "Талибан" угрожают атаки, аналогичные террористическим актам, с которыми столкнулись США 11 сентября 2001 года. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил возглавляющий
Другие страны
11 сентября 2021 г. 09:37
Глава британской разведки предупредил об атаках, подобных терактам 9/11

Соединенному Королевству после захвата власти в Афганистане движением "Талибан" угрожают атаки, аналогичные террористическим актам, с которыми столкнулись США 11 сентября 2001 года. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил возглавляющий службу безопасности Великобритании MI5 Кен Маккалум.

"Большая проблема, исходящая из Афганистана, наряду с непосредственным вдохновляющим эффектом (для террористов — прим. ред), — это риск того, что террористы воссоздадут и снова поставят нас перед более развитыми, изощренными методами", — сказал Маккалум.

Он напомнил о сорванном в 2006 году плане террористов подорвать семь самолетов, вылетающих из лондонского аэропорта Хитроу, и отметил, что столь масштабные теракты стали редкостью благодаря 20-летней борьбе с терроризмом в Афганистане.

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