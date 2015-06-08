​Глава британского правительства пригрозил министрам отставкой

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что министры, поддерживающие идею выхода страны из Евросоюза, будут вынуждены сложить полномочия, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Правительство Великобритании в конце мая внесло в парламент законопроект о референдуме по выходу Британии из ЕС, второе чтение назначено на 9 июня. Вопрос референдума в законопроекте формулируется как "Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского союза?". Срок проведения референдума обозначен как "не позднее 31 декабря 2017 года". Премьер Дэвид Кэмерон считает, что в интересах Британии остаться в составе ЕС, но при условии реформирования объединения.

"Я выразился очень ясно. Если вы хотите быть членом правительства, вы должны согласиться, что нам нужно провести новые переговоры (с ЕС - ред.), организовать референдум, что приведет к успешному результату", - цитирует британская газета The Telegraph британского премьер-министра, выступившего с этим заявлением на полях проходящего в Германии саммита G-7.

Как сообщает газета, источники в правительстве подтвердили намерения Кэмерона отправлять в отставку тех министров, кто выступит за выход страны из Евросоюза. По информации издания, к сторонникам этой идеи относятся, по меньшей мере, пять министров. Так, британскими евроскептиками считаются министр труда, министр иностранных дел и министр юстиции.