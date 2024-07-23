Глава британского Минобороны заявил о серьезных проблемах в вооруженных силах

Вооруженные силы Великобритании испытывают более серьезные проблемы, чем ранее казалось Лейбористской партии, в начале июля пришедшей к власти в королевстве.

Вооруженные силы Великобритании испытывают более серьезные проблемы, чем ранее казалось Лейбористской партии, в начале июля пришедшей к власти в королевстве.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Sky News, об этом заявил новый глава британского Минобороны Джон Хили, выступая на ежегодной конференции сухопутных войск страны.

"Мы должны быть готовы сражаться, но не сражаться между собой. Мне бы очень хотелось, чтобы старые распри были забыты, - сказал Хили, призвав положить конец соперничеству между ВМС, ВВС и сухопутными войсками Великобритании. - Мы знаем, что все три рода войск сталкиваются с серьезными испытаниями. Это и последствия сокращения основных сил, и нерациональность трат при закупках, и низкий моральный дух, и кризис с набором и удержанием кадров, и проблемы ветеранов, которые не могут получить те услуги, которых заслуживают".

Хили признал, что правительству лейбористов "теперь становится ясно, что все эти проблемы намного серьезнее, чем нам казалось раньше".

По словам министра, найти подходы к их решению поможет Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, который должен быть представлен в первой половине следующего года.