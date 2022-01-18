Глава британского Минобороны заявил, что приглашает Шойгу посетить Лондон

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил в понедельник, что направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил в понедельник, что направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр сказал, выступая в Палате общин британского парламента

"Сегодня я направляю своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон в ближайшие недели. Мы готовы обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности, и вести конструктивный диалог в духе доброй воли, - сказал Уоллес... Я не уверен, примет ли он мое приглашение. Я его направил и надеюсь, что он его примет".

Уоллес подчеркнул, что британское руководство поддерживает контакты с Москвой, и привел в пример недавнюю встречу глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Лиз Трасс на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме, а также телефонный разговор начальника штаба обороны Великобритании Тони Радакина с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым.