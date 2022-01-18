О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава британского Минобороны заявил, что приглашает Шойгу посетить Лондон

Глава британского Минобороны заявил, что приглашает Шойгу посетить Лондон Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил в понедельник, что направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон.
Другие страны
18 января 2022 г. 00:54
Глава британского Минобороны заявил, что приглашает Шойгу посетить Лондон

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил в понедельник, что направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр сказал, выступая в Палате общин британского парламента

"Сегодня я направляю своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон в ближайшие недели. Мы готовы обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности, и вести конструктивный диалог в духе доброй воли, - сказал Уоллес... Я не уверен, примет ли он мое приглашение. Я его направил и надеюсь, что он его примет".

Уоллес подчеркнул, что британское руководство поддерживает контакты с Москвой, и привел в пример недавнюю встречу глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Лиз Трасс на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме, а также телефонный разговор начальника штаба обороны Великобритании Тони Радакина с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Первый канал России называет Баку восточным Парижем
Видео"Первый канал" России называет Баку восточным Парижем
16 января 2022 г. 14:36
Euronews подготовил сюжет об азербайджанских народных песнях и танцах
Euronews подготовил сюжет об азербайджанских народных песнях и танцах
11 января 2022 г. 06:13
Стала известна сумма инвестиций, вложенных компанией Саудовской Аравии в Азербайджан
Стала известна сумма инвестиций, вложенных компанией Саудовской Аравии в Азербайджан
13 января 2022 г. 16:04
В Турции предупредили граждан об опасности цунами
В Турции предупредили граждан об опасности цунами
11 января 2022 г. 08:07
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36
В январе участники Отечественной войны получат статус ветеранов и пенсию
В январе участники Отечественной войны получат статус ветеранов и пенсию
15 января 2022 г. 16:40
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39
На юге Ирана произошло два землетрясения
На юге Ирана произошло два землетрясения
16 января 2022 г. 11:30
Директор украинской школы поблагодарила президента Азербайджана за награду
Директор украинской школы поблагодарила президента Азербайджана за награду
12 января 2022 г. 17:03
Профессор Парвана Гаджиева: Пока «таблеток долгожителей» нет, но результат не за горами
Профессор Парвана Гаджиева: Пока «таблеток долгожителей» нет, но результат не за горами
15 января 2022 г. 15:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi