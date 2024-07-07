Глава британского Минобороны объявил о поставке Украине ракет Brimstone

Великобритания дополнительно поставит в Украину 90 высокоточных ракет Brimstone, 10 самоходных артиллерийских установок AS-90 и четверть миллиона боеприпасов.

Великобритания дополнительно поставит в Украину 90 высокоточных ракет Brimstone, 10 самоходных артиллерийских установок AS-90 и четверть миллиона боеприпасов.

Как передает Report , об этом объявил новый министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили в ходе визита в Одессу.

Очередной пакет военной помощи киевским властям также включает 50 малых катеров, 40 машин разминирования, 61 бульдозер для укрепления оборонительных позиций и запчасти для ранее поставленных AS-90.

"В стране произошла смена правительства, но ведущие партии Великобритании едины в отношении ситуации в Украине. В качестве министра обороны я гарантирую, что мы усилим поддержку со стороны Великобритании путем увеличения поставок необходимой военной помощи", - сказал Хили.

Он был назначен на свою должность 5 июля после победы на парламентских выборах Лейбористской партии во главе с Киром Стармером.

Хили, который стал первым членом нового правительства, совершившим визит в Украину, также распорядился, чтобы вооружения из предыдущего пакета помощи, анонсированного Лондоном в апреле, были доставлены в Украину в ближайшие 100 дней.