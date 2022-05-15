Глава британского МИД высказалась за создание глобальной НАТО

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выступила за создание глобальной НАТО, которая позволит следить за происходящим в Индо-Тихоокеанском регионе.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выступила за создание глобальной НАТО, которая позволит следить за происходящим в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила по прибытии на встречу глав МИД НАТО, которая проходит в воскресенье в германской столице.

"Важно, чтобы мы сконцентрировались на глобальной НАТО. Потому что, защищая евроатлантическую безопасность, нам также необходимо обращать внимание на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказала глава Форин оффиса.

"Мы тесно работаем с украинцами, поляками и другими, чтобы гарантировать, что у Украины будет вооружение по стандартам НАТО", - добавила Трасс, высказав "решительную поддержку" вступлению в альянс Финляндии и Швеции.