Глава британского МИД высказалась за создание глобальной НАТО

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выступила за создание глобальной НАТО, которая позволит следить за происходящим в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Важно, чтобы мы сконцентрировались на глобальной НАТО. Потому что, защищая евроатлантическую безопасность, нам также необходимо обращать внимание на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказала глава Форин оффиса.
"Мы тесно работаем с украинцами, поляками и другими, чтобы гарантировать, что у Украины будет вооружение по стандартам НАТО", - добавила Трасс, высказав "решительную поддержку" вступлению в альянс Финляндии и Швеции.