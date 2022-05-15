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Глава британского МИД высказалась за создание глобальной НАТО

Глава британского МИД высказалась за создание глобальной НАТО Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выступила за создание глобальной НАТО, которая позволит следить за происходящим в Индо-Тихоокеанском регионе.
Другие страны
15 мая 2022 г. 13:03
Глава британского МИД высказалась за создание глобальной НАТО

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выступила за создание глобальной НАТО, которая позволит следить за происходящим в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила по прибытии на встречу глав МИД НАТО, которая проходит в воскресенье в германской столице.

"Важно, чтобы мы сконцентрировались на глобальной НАТО. Потому что, защищая евроатлантическую безопасность, нам также необходимо обращать внимание на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказала глава Форин оффиса.

"Мы тесно работаем с украинцами, поляками и другими, чтобы гарантировать, что у Украины будет вооружение по стандартам НАТО", - добавила Трасс, высказав "решительную поддержку" вступлению в альянс Финляндии и Швеции.

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