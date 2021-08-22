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Глава британского МИД и госсекретарь США обсудили ситуацию в Афганистане

Глава британского МИД и госсекретарь США обсудили ситуацию в Афганистане Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Афганистане.
Другие страны
22 августа 2021 г. 00:34
Глава британского МИД и госсекретарь США обсудили ситуацию в Афганистане
African Voice

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Афганистане.

Как передает Report, об этом глава британского внешнеполитического ведомства сообщил в субботу в своем Twitter.

"Сегодня вечером я снова обсуждал со своим коллегой госсекретарем Блинкеном складывающуюся ситуацию в Афганистане. Мы сотрудничаем по вопросам эвакуации наших граждан и афганцев, а также разрабатываем международную стратегию борьбы с терроризмом, оказания гуманитарной помощи и обеспечения региональной стабильности", - написал Рааб.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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