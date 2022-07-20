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Глава британских ВМФ назвал Китай долгосрочной угрозой

Глава британских ВМФ назвал Китай долгосрочной угрозой Глава Королевского ВМФ и Военно-морских сил Великобритании Бен Кей выступил во вторник с утверждением, что Россия представляет опасность в настоящий момент, однако в долгосрочной перспективе наибольший риск исходит от Китая.
Другие страны
20 июля 2022 г. 08:51
Глава британских ВМФ назвал Китай долгосрочной угрозой

Глава Королевского ВМФ и Военно-морских сил Великобритании Бен Кей выступил во вторник с утверждением, что Россия представляет опасность в настоящий момент, однако в долгосрочной перспективе наибольший риск исходит от Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его слова приводит телеканал Sky News.

"Используя морскую аналогию, мы обязаны изучать в бинокль всю линию горизонта. Риск концентрации внимания лишь на России в том, что можно упустить из виду долгосрочную стратегическую угрозу, которую представляет Китай", - сказал адмирал. При этом Кей считает, что Великобритания "должна ответить на "текущую угрозу" со стороны России, но не пояснил, что именно имеет в виду.

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Версия на английском языке British admiral calls Russia and China threat to his country
Версия на азербайджанском языке Britaniyalı admiral Rusiya və Çini ölkə üçün təhlükə adlandırıb

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