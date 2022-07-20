Глава британских ВМФ назвал Китай долгосрочной угрозой

Глава Королевского ВМФ и Военно-морских сил Великобритании Бен Кей выступил во вторник с утверждением, что Россия представляет опасность в настоящий момент, однако в долгосрочной перспективе наибольший риск исходит от Китая.

Глава Королевского ВМФ и Военно-морских сил Великобритании Бен Кей выступил во вторник с утверждением, что Россия представляет опасность в настоящий момент, однако в долгосрочной перспективе наибольший риск исходит от Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его слова приводит телеканал Sky News.

"Используя морскую аналогию, мы обязаны изучать в бинокль всю линию горизонта. Риск концентрации внимания лишь на России в том, что можно упустить из виду долгосрочную стратегическую угрозу, которую представляет Китай", - сказал адмирал. При этом Кей считает, что Великобритания "должна ответить на "текущую угрозу" со стороны России, но не пояснил, что именно имеет в виду.