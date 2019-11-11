​Глава боливийской полиции ушел в отставку

Командующий боливийской национальной полицией Юри Кальдерон покидает свой пост, это произошло на следующий день после отставки президента страны Эво Моралеса.

Как передает Report об этом сообщает местная газета Deber.

На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.