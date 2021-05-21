Глава "Боко харам" погиб в Нигерии

Перехваченные спецслужбами Нигерии в последние 72 часа переговоры исламистов свидетельствуют о том, что главарь "Боко харам" Абубакар Шекау убит.

Перехваченные спецслужбами Нигерии в последние 72 часа переговоры исламистов свидетельствуют о том, что главарь "Боко харам" Абубакар Шекау убит.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу нигерийская газета Daily Nigerian со ссылкой на национальное разведсообщество.

Полученная нигерийскими службами безопасности путем перехвата информация говорит о том, что Шекау погиб 19 мая во время боя на северо-востоке страны с боевиками конкурирующей группировки "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP), которая является структурой "Исламского государства". При этом у спецслужб есть сообщения от людей, которые были очевидцами произошедшего.

По данным разведслужб, Шекау с небольшим отрядом был окружен в свой ставке в лесу Самбиса. Глава "Боко харам" отказался сдаться в плен.

Абубакара Шекау был одним из основателей "Боко харам" и входил в высшее руководство группировки. После раскола "Боко харам" в 2015 году, когда из нее вышла создавшая "Исламское государство в Западной Африке" группа боевиков, Шекау возгласил группировку JAS ("Джамаат Ахлуссунна Лид-Дава валь-Джихад"). Последняя продолжает использовать в своей деятельности историческое название "Боко харам". В 2013 году США назначили за поимку Шекау 7 млн долларов США.