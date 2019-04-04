Глава Boeing совершил демонстрационный полет на 737 MAX 7 с новым ПО

Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург решил доказать безопасность лайнера Boeing 737 MAX 7 и принял участие в тестовом полете на самолете с обновленным программным обеспечением.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщает Reuters.

Пилоты выполнили все запланированные маневры, чтобы проверить работу программного обеспечения в экстренных ситуациях. Затем самолет выполнил штатную посадку на тестовом аэродроме Boeing.

Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе 8 членов экипажа.