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Глава Boeing покинет пост в конце 2024 года на фоне проблем с безопасностью самолетов

Глава Boeing покинет пост в конце 2024 года на фоне проблем с безопасностью самолетов Генеральный директор американской авиастроительной корпорации Boeing Дэвид Кэлхун решил покинуть занимаемый пост в конце 2024 года на фоне технических проблем и инцидентов с авиалайнерами компании.
Другие страны
25 марта 2024 г. 18:27
Глава Boeing покинет пост в конце 2024 года на фоне проблем с безопасностью самолетов

Генеральный директор американской авиастроительной корпорации Boeing Дэвид Кэлхун решил покинуть занимаемый пост в конце 2024 года на фоне технических проблем и инцидентов с авиалайнерами компании.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба авиастроительной корпорации.

В компании отметили, что Кэлхун "продолжит управлять Boeing в течение года для завершения крайне важной работы по стабилизации и подготовки компании к будущему".

Кэлхун в письме сотрудникам Boeing заявил, что январский инцидент с самолетом Boeing 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines, который из-за разгерметизации совершил экстренную посадку вскоре после вылета и потерял часть фюзеляжа, "стал переломным моментом" для корпорации. По его словам, Boeing должна реагировать на это событие "с полной прозрачностью" и прививать работникам "обязанность обеспечивать полную безопасность". Кэлхун занимал пост генерального директора Boeing с января 2020 года.

Отдельно компания сообщила, что Ларри Келлнер, возглавляющий совет директоров корпорации с 2019 года, покинет свой пост в мае. Его должность займет Стивен Молленкопф, ранее работавший генеральным директором технологического конгломерата Qualcomm. Свою должность также покинет Стэн Дил - глава подразделения Boeing Commercial Airplanes, отвечающей за выпуск гражданских самолетов. На его место назначена Стефани Поуп, с января 2024 года занимавшая пост исполнительного директора Boeing. К выполнению своих обязанностей она приступит немедленно, отмечается в сообщении.

После январского ЧП с Boeing 737 MAX Федеральное авиационное управление (ФАУ) распорядилось временно приостановить эксплуатацию лайнеров данного типа и провести их проверки. Они продолжались шесть недель и затронули как Boeing, так и компанию Spirit AeroSystems, которая производит фюзеляж для самолета. В марте газета The New York Times сообщила, что Boeing не смогла пройти 33 из 89 проверок ФАУ.

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