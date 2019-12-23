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Глава Boeing подал в отставку

Глава Boeing подал в отставку

Глава корпорации Boeing Дэнис Мюленбург уходит в отставку.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, его место с 13 января займет Дэвид Калхун.

"Boeing объявил сегодня, что совет директоров назначил его - действующего председателя Дэвида Л. Калхуна генеральным директором и президентом, (его полномочия) начинаются с 13 января 2020 года", - сказано в релизе корпорации.

"Компания также объявила, что Дэнис Мюленбург подал в отставку... решение вступило в силу немедленно", - добавляется там же.

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