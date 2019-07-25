​Глава Boeing допустил возможность приостановки выпуска 737 MAX

Американская компания Boeing может приостановить производство самолетов Boeing 737 MAX, если авиарегулятор не одобрит возобновление эксплуатации этих самолетов до конца текущего года.

Как передаёт Report, oб этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на главу компании Денниса Меленберга.

Меленберг отвечал на вопросы аналитиков после публикации отчета Boeing за второй квартал текущего года. Глава компании информировал о планах увеличить ежемесячный выпуск самолетов серии 737 с нынешних 42 до 57 в 2020 году. Однако отсрочка возобновления эксплуатации 737 MAX в США повлечет за собой сокращение производства. "Нам может понадобиться допустить возможность сокращения темпа (увеличения производства) или других опций, включая временное прекращение производства MAX", - приводит газета слова Меленберга.

Согласно отчету компании, ее чистый убыток по стандартам US GAAP за I полугодие 2019 года составил $793 млн против прибыли в $4,67 млрд годом ранее. При этом во втором квартале 2019 года убыток компании составил $2,94 млрд против прибыли почти в $2,2 млрд годом ранее. Выручка Boeing в январе - июне сократилась на 18,8%, до $38,67 млрд, во втором квартале - на 35%, до $15,75 млрд.

Американские авиакомпании Southwest Airlines и United Airlines продлили до 2 и 3 ноября соответственно сроки приостановки эксплуатации серии 737 MAX. United Airlines констатировала, что в связи с этим последует отмена примерно 1290 рейсов в июле, 1900 - в августе, 2100 - в сентябре и 2900 - в октябре.