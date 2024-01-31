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Глава БИГ: Решительно осуждаем арест активистов на Корсике французской полицией

Глава БИГ: Решительно осуждаем арест активистов на Корсике французской полицией Мы решительно осуждаем арест французской полицией членов освободительного движения Nazione на Корсике.
Другие страны
31 января 2024 г. 21:09
Глава БИГ: Решительно осуждаем арест активистов на Корсике французской полицией

Мы решительно осуждаем арест французской полицией членов освободительного движения Nazione на Корсике.

Об этом Report сообщил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов.

По его словам, возглавляемая им организация решительно осуждает необоснованный арест активистов движения и членов их семей, и требует их немедленного освобождения.

"Подобные политические аресты и насилие продолжаются и на других колониальных территориях Франции. Париж должен уважать право своих колониальных народов свободно выражать свое мнение!" – заявил А.Аббасов.

Он напомнил, что французская полиция задержала двух членов сформированного несколько дней назад на Корсике движения Nazione в составе 600 человек: "Их жен также вызвали в комиссариат. В отношении участников освободительного движения было совершено насилие на глазах у их малолетних детей. В настоящее время допрашивается еще один участник этого движения”.

А.Аббасов также подчеркнул, что французское правительство пытается подавить движение за независимость в Новой Каледонии, и создать противодействие тем, кто борется за независимость.

"Власти Франции рассматривают два законопроекта, касающихся Новой Каледонии. Первый проект требует внесения поправки в конституцию для увеличения числа избирателей на местных выборах в Каледонии, а второй – изменения даты местных выборов. В ближайшее время проекты будут представлены в парламент Франции", - добавил А.Аббасов.

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Версия на английском языке BIG Executive Director: ‘We strongly condemn detention of activists in France’
Версия на азербайджанском языке BTQ-nin icraçı direktoru: "Fransa polisinin Korsikada fəalları saxlamasını şiddətlə qınayırıq"

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