Глава БИГ: Решительно осуждаем арест активистов на Корсике французской полицией

Мы решительно осуждаем арест французской полицией членов освободительного движения Nazione на Корсике.
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По его словам, возглавляемая им организация решительно осуждает необоснованный арест активистов движения и членов их семей, и требует их немедленного освобождения.
"Подобные политические аресты и насилие продолжаются и на других колониальных территориях Франции. Париж должен уважать право своих колониальных народов свободно выражать свое мнение!" – заявил А.Аббасов.
Он напомнил, что французская полиция задержала двух членов сформированного несколько дней назад на Корсике движения Nazione в составе 600 человек: "Их жен также вызвали в комиссариат. В отношении участников освободительного движения было совершено насилие на глазах у их малолетних детей. В настоящее время допрашивается еще один участник этого движения”.
А.Аббасов также подчеркнул, что французское правительство пытается подавить движение за независимость в Новой Каледонии, и создать противодействие тем, кто борется за независимость.
"Власти Франции рассматривают два законопроекта, касающихся Новой Каледонии. Первый проект требует внесения поправки в конституцию для увеличения числа избирателей на местных выборах в Каледонии, а второй – изменения даты местных выборов. В ближайшее время проекты будут представлены в парламент Франции", - добавил А.Аббасов.