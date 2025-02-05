О нас

Глава Белого дома анонсировал "жесткие санкции" против Ирана

Глава Белого дома анонсировал "жесткие санкции" против Ирана Правительство США будет применять самую агрессивную политику санкций в отношении Ирана, чтобы свести объемы экспорта нефти из этой страны к нулю.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 05:57
Глава Белого дома анонсировал жесткие санкции против Ирана

Правительство США будет применять самую агрессивную политику санкций в отношении Ирана, чтобы свести объемы экспорта нефти из этой страны к нулю.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме.

"Сегодня я также принял меры по восстановлению политики максимального давления на иранский режим, и мы вновь будем применять самые агрессивные из возможных санкций, чтобы свести к нулю экспорт иранской нефти и сократить возможности режима финансировать террор в регионе и во всем мире. Когда я покидал свой пост, у нас не было никакой угрозы, Иран не мог продавать нефть. Никто не покупал нефть, потому что я сказал: не покупайте ее. Если вы ее купите, вы не будете вести никаких дел с Соединенными Штатами. Ни ХАМАС, ни "Хезболлах" не финансировались", - сказал президент США.

В то же время Трамп допустил возможность встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Напомним, что президент США ранее подписал указ о восстановлении максимального давления страны на Иран.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
27 января 2025 г. 16:05
Казакстан Темир Жолы: По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
"Казакстан Темир Жолы": По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
27 января 2025 г. 15:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi