Глава Белого дома анонсировал "жесткие санкции" против Ирана

Правительство США будет применять самую агрессивную политику санкций в отношении Ирана, чтобы свести объемы экспорта нефти из этой страны к нулю.

Правительство США будет применять самую агрессивную политику санкций в отношении Ирана, чтобы свести объемы экспорта нефти из этой страны к нулю.

Как передает Report , об этом президент США Дональд Трамп заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме.

"Сегодня я также принял меры по восстановлению политики максимального давления на иранский режим, и мы вновь будем применять самые агрессивные из возможных санкций, чтобы свести к нулю экспорт иранской нефти и сократить возможности режима финансировать террор в регионе и во всем мире. Когда я покидал свой пост, у нас не было никакой угрозы, Иран не мог продавать нефть. Никто не покупал нефть, потому что я сказал: не покупайте ее. Если вы ее купите, вы не будете вести никаких дел с Соединенными Штатами. Ни ХАМАС, ни "Хезболлах" не финансировались", - сказал президент США.

В то же время Трамп допустил возможность встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Напомним, что президент США ранее подписал указ о восстановлении максимального давления страны на Иран.