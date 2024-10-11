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Глава Баварии возложил ответственность за упадок страны на правительство ФРГ

Глава Баварии возложил ответственность за упадок страны на правительство ФРГ Правящая в Германии коалиция "Светофор" (СДПГ, "зеленые", СвДП) несет ответственность за упадок в стране.
Другие страны
11 октября 2024 г. 21:09
Глава Баварии возложил ответственность за упадок страны на правительство ФРГ

Правящая в Германии коалиция "Светофор" (СДПГ, "зеленые", СвДП) несет ответственность за упадок в стране.

Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, об этом заявил премьер-министр Баварии, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер на съезде партии в Аугсбурге.

Он назвал ситуацию в стране серьезной, и добавил, что правящая коалиция "должна уйти".

"Она ответственна за упадок Германии", - сказал Маркус Зёдер. В преддверии федеральных выборов в сентябре 2025 года он подчеркнул, что время "слабых компромиссов прошло". Больше, по словам Зёдера, не должно быть "нерешительности".

Экономика ФРГ переживает серьезный кризис. Ранее ведущие экономические институты Германии скорректировали в сторону понижения прогноз роста экономики страны в текущем году. По их данным, ВВП ФРГ сократится на 0,1%. ВВП Германии во втором квартале текущего года с учетом ценовых, сезонных и календарных корректировок снизился на 0,1% по сравнению с первым кварталом 2024 года. До этого Международный валютный фонд снизил прогноз экономического роста Германии в текущем году на 0,3 процентного пункта, до 0,2%.

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