Глава БАПОР: число погибших и пропавших без вести в Газе может превышать 43 тыс.

Число погибших, тела которых найдены, а также погребенных под обломками в секторе Газа, может превышать 43 тыс.

Число погибших, тела которых найдены, а также погребенных под обломками в секторе Газа, может превышать 43 тыс.

Как передает Report , об этом заявил на брифинге для журналистов генеральный комиссар Ближневосточного агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

"Мы говорим о 43 тыс. погибших по данным Министерства здравоохранения Газы. Также есть те, кто числится пропавшими без вести, погребенные под обломками, каково их число? Я не знаю, но скорее всего погибли и пропали без вести больше 43 тыс. человек".

По последним данным, в общей сложности число жертв палестино-израильского конфликта с октября 2023 года превысило 43 тыс., более 103 тыс. человек пострадали.