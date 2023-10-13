Глава Банка Англии пообещал сохранить жесткую монетарную политику

Дальнейшие решения Банка Англии в области денежно-кредитной политики также будут жесткими.
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По словам Бэйли, последний этап возвращения инфляции к целевым 2% будет самым тяжелым и потребует сохранения процентных ставок на ограничительном уровне.
Он также отметил существенный прогресс с точки зрения ослабления ценового давления в последние месяцы на фоне начавшегося ограничения спроса за счет ДКП.
При этом говорить о победе в борьбе с инфляцией пока рано, считает Бэйли. "Давайте не будем впадать в эйфорию, еще очень много нужно сделать", - отметил он.
Банк Англии в сентябре сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых. До этого он повышал ее 14 раз подряд.
По официальной статистике, потребительские цены в Британии в августе выросли на 6,7% в годовом выражении после подъема на 6,8% в июле. ЦБ страны считает, что инфляция достигнет целевых 2% во втором квартале 2025 года.