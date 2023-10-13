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Глава Банка Англии пообещал сохранить жесткую монетарную политику

Глава Банка Англии пообещал сохранить жесткую монетарную политику Дальнейшие решения Банка Англии в области денежно-кредитной политики также будут жесткими, заявил глава регулятора Эндрю Бэйли на мероприятии Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF).
Другие страны
13 октября 2023 г. 18:48
Глава Банка Англии пообещал сохранить жесткую монетарную политику

Дальнейшие решения Банка Англии в области денежно-кредитной политики также будут жесткими.

Как сообщает Report со ссылкой на Financial Times, об этом заявил глава регулятора Эндрю Бэйли на мероприятии Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF).

По словам Бэйли, последний этап возвращения инфляции к целевым 2% будет самым тяжелым и потребует сохранения процентных ставок на ограничительном уровне.

Он также отметил существенный прогресс с точки зрения ослабления ценового давления в последние месяцы на фоне начавшегося ограничения спроса за счет ДКП.

При этом говорить о победе в борьбе с инфляцией пока рано, считает Бэйли. "Давайте не будем впадать в эйфорию, еще очень много нужно сделать", - отметил он.

Банк Англии в сентябре сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых. До этого он повышал ее 14 раз подряд.

По официальной статистике, потребительские цены в Британии в августе выросли на 6,7% в годовом выражении после подъема на 6,8% в июле. ЦБ страны считает, что инфляция достигнет целевых 2% во втором квартале 2025 года.

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