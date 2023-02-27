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Глава Bank of America ждет умеренной рецессии в США со II квартала

Глава Bank of America ждет умеренной рецессии в США со II квартала Второй по размеру активов в США банк Bank of America Corp. ожидает умеренной рецессии в стране начиная со второго квартала 2023 года.
Другие страны
27 февраля 2023 г. 19:45
Глава Bank of America ждет умеренной рецессии в США со II квартала

Второй по размеру активов в США банк Bank of America Corp. ожидает умеренной рецессии в стране начиная со второго квартала 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом глава банка Брайан Мойнихэн заявил изданию The Barron's.

"Мы ожидаем негативной динамики во втором, третьем и четвертом квартале и возвращения к позитивной динамике во втором квартале 2024 года", - сказал он.

"У рядовых американцев есть деньги на счетах и возможность заимствовать. Они платят по долгам, у них есть работа, а их зарплаты растут... При этом Федрезерву нужно сдерживать инфляцию. Отсюда и мягкая посадка. Речь не идет о падении на 5% или чем-то подобном", - отметил Мойнихэн.

По его словам, общий тренд указывает на то, что инфляция находится вблизи пиковых значений, причем в некоторых сферах пик уже пройден, а в других - пока нет. В то же время показатель инфляции может колебаться от месяца к месяцу, и участники рынка будут слишком сильно реагировать на такую волатильность, добавил Мойнихэн.

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Версия на английском языке Bank of America expects moderate recession in US from 2Q23

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