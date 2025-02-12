Глава Австрийской партии свободы заявил о провале коалиционных переговоров

Председатель Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль заявил о провале коалиционных переговоров с Австрийской народной партией (АНП) и об отказе своей политической силы от попыток сформировать правящее большинство в Австрии.

Председатель Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль заявил о провале коалиционных переговоров с Австрийской народной партией (АНП) и об отказе своей политической силы от попыток сформировать правящее большинство в Австрии.

Как передает Report, слова Кикля приводит пресс-служба АПС.

"Хотя в ходе переговоров мы выполнили требования АНП по многим пунктам, переговоры, к нашему сожалению, в конечном итоге не увенчались успехом. Вот почему сегодня, 12 февраля 2025 года, я слагаю с себя полномочия по формированию правительства", - сказал он.

Глава политсилы также подчеркнул, что он не считает продуктивными коалиционные переговоры с австрийскими социал-демократами из-за существенных разногласий по важнейшим вопросам.

"Австрии нельзя терять время", - отметил глава АПС.