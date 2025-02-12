О нас

Глава Австрийской партии свободы заявил о провале коалиционных переговоров

Глава Австрийской партии свободы заявил о провале коалиционных переговоров Председатель Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль заявил о провале коалиционных переговоров с Австрийской народной партией (АНП) и об отказе своей политической силы от попыток сформировать правящее большинство в Австрии.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 19:56
Глава Австрийской партии свободы заявил о провале коалиционных переговоров

Председатель Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль заявил о провале коалиционных переговоров с Австрийской народной партией (АНП) и об отказе своей политической силы от попыток сформировать правящее большинство в Австрии.

Как передает Report, слова Кикля приводит пресс-служба АПС.

"Хотя в ходе переговоров мы выполнили требования АНП по многим пунктам, переговоры, к нашему сожалению, в конечном итоге не увенчались успехом. Вот почему сегодня, 12 февраля 2025 года, я слагаю с себя полномочия по формированию правительства", - сказал он.

Глава политсилы также подчеркнул, что он не считает продуктивными коалиционные переговоры с австрийскими социал-демократами из-за существенных разногласий по важнейшим вопросам.

"Австрии нельзя терять время", - отметил глава АПС.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
6 февраля 2025 г. 15:08
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
9 февраля 2025 г. 22:56
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:23
Установлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
ФотоУстановлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
6 февраля 2025 г. 14:31
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
8 февраля 2025 г. 15:20
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
7 февраля 2025 г. 12:50
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
6 февраля 2025 г. 12:49
Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby's за $11,25 млн
Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby's за $11,25 млн
8 февраля 2025 г. 03:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi