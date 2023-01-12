О нас

Глава австралийского штата извинился за нацистскую униформу на вечеринке

Глава австралийского штата извинился за нацистскую униформу на вечеринке Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс в Австралии Доминик Перротте извинился за то, что он в прошлом надевал "нацистский костюм" на вечеринку на свое 21-летие.
Другие страны
12 января 2023 г. 11:34
Глава австралийского штата извинился за нацистскую униформу на вечеринке

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс в Австралии Доминик Перротте извинился за то, что он в прошлом надевал "нацистский костюм" на вечеринку на свое 21-летие.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC.

"Когда мне было 21, на маскарад я надел нацистскую форму", - сказал он.

По словам Перротте, он "глубоко" этого стыдится и сожалеет о боли, вызванную у населения штата за его действия, "особенно у членов еврейской общины, уцелевших после холокоста, ветеранов и их семей".

"Я извиняюсь за эту ужасную ошибку", - сказал он.

40-летний Перротте объяснил это тем, что в 21 год он был "наивным", поэтому не понимал значения своих действий на вечеринке, темой которой была "униформа". Сегодня, подчеркнул премьер, он уже другой и старается оказывать поддержку еврейскому народу.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Head of Australian state apologizes for wearing Nazi uniform at party

Другие новости из категории

Эксперт: Страны НАТО должны увеличить производство оружия, чтобы помочь Украине
Эксперт: Страны НАТО должны увеличить производство оружия, чтобы помочь Украине
12 января 2023 г. 11:33
Больше 2 тыс. человек были задержаны в Бразилии после штурма зданий госвласти
Больше 2 тыс. человек были задержаны в Бразилии после штурма зданий госвласти
12 января 2023 г. 10:08
Страны G7 обсуждают новые санкции в отношении России
Страны G7 обсуждают новые санкции в отношении России
12 января 2023 г. 09:24
МИД Франции рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Иран
МИД Франции рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Иран
12 января 2023 г. 08:56
Более 40 человек пострадали при взрыве вблизи здания МИД в Кабуле, десятки погибших
Более 40 человек пострадали при взрыве вблизи здания МИД в Кабуле, десятки погибших
12 января 2023 г. 07:43
ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 15 самолетов и четырех кораблей КНР
ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 15 самолетов и четырех кораблей КНР
12 января 2023 г. 07:27
В Словакии разрешили гражданам воевать в рядах ВС Украины
В Словакии разрешили гражданам воевать в рядах ВС Украины
12 января 2023 г. 07:16
В Польше назвали количество украинцев, пересекших границу с начала войны
В Польше назвали количество украинцев, пересекших границу с начала войны
12 января 2023 г. 06:54
В Южном Судане убиты трое сотрудников ООН и 11 мирных жителей
В Южном Судане убиты трое сотрудников ООН и 11 мирных жителей
12 января 2023 г. 05:43
Глава подкомитета Европарламента покинула пост на фоне коррупционного скандала
Глава подкомитета Европарламента покинула пост на фоне коррупционного скандала
12 января 2023 г. 05:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi