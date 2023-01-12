Глава австралийского штата извинился за нацистскую униформу на вечеринке

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс в Австралии Доминик Перротте извинился за то, что он в прошлом надевал "нацистский костюм" на вечеринку на свое 21-летие.

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс в Австралии Доминик Перротте извинился за то, что он в прошлом надевал "нацистский костюм" на вечеринку на свое 21-летие.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC.

"Когда мне было 21, на маскарад я надел нацистскую форму", - сказал он.

По словам Перротте, он "глубоко" этого стыдится и сожалеет о боли, вызванную у населения штата за его действия, "особенно у членов еврейской общины, уцелевших после холокоста, ветеранов и их семей".

"Я извиняюсь за эту ужасную ошибку", - сказал он.

40-летний Перротте объяснил это тем, что в 21 год он был "наивным", поэтому не понимал значения своих действий на вечеринке, темой которой была "униформа". Сегодня, подчеркнул премьер, он уже другой и старается оказывать поддержку еврейскому народу.