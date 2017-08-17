Глава австралийских правых пришла в парламент в бурке

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Лидер правой австралийской партии "Одна нация" Полин Хэнсон пришла на заседание сената в бурке и потребовала запретить такую одежду, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Генпрокурор Джордж Брэндис вынес предупреждение Хэнсон, заявив, что своим поступком она оскорбляет группы людей по религиозному принципу. Он отказался запретить в Австралии бурку, чем вызвал аплодисменты членов оппозиционных партий.

П. Хэнсон заявила, что запрет в общественных местах на одежду, полностью скрывающую лицо - важная проблема, с которой столкнулась современная Австралия.