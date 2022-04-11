Глава Ассамблеи народов Украины призвал Европу поддержать Украину

Руководитель Ассамблеи народов Украины принял участие в международной конференции Европейского союза этнических народов (FUEN) во Фленсбурге (Германия).

Руководитель Ассамблеи народов Украины принял участие в международной конференции Европейского союза этнических народов (FUEN) во Фленсбурге (Германия).

Как сообщил Report председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев, на конференции, в которой приняли участие депутаты Европарламента, политики и руководители различных институтов европейских стран, были подняты проблемы, стоящие перед этническими меньшинствами.

В своем выступлении глава Ассамблеи народов Украины Ровшан Тагиев, обратив внимание на агрессию России против Украины, заявил, что народы Европы в настоящее время страдают от вооруженной агрессии России и, к сожалению, Евросоюз до сих пор не в полной мере осознает это:

"Сегодня на российских танках, бомбящих города, пытающихся вторгнуться в многонациональную Украину, написано "на Берлин". Что это значит?! Если вы не хотите, чтобы из Украины в Европу в короткие сроки хлынуло более 10 миллионов беженцев, то необходимо оказать гуманитарную и военную помощь Украине.

Сегодня Украина борется не только за свое будущее, но и за будущее всей Европы. Но, к сожалению, Европа не оказывает достаточной поддержки. Россия сегодня бомбит Украину так, как не бомбили нацисты. Мы хотели бы попросить как можно скорее учесть серьезность ситуации".

Затем глава Ассамблеи направил свои предложения в письменном виде в Европейский союз этнических народов.