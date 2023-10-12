Глава Аргентины подал иск на кандидата в президенты Милея

Президент Аргентины Альберто Фернандес подал заявление в суд на кандидата на высший государственный пост Хавьера Милея, обвинив его в запугивании населения из-за слов о национальной валюте.

Президент Аргентины Альберто Фернандес подал заявление в суд на кандидата на высший государственный пост Хавьера Милея, обвинив его в запугивании населения из-за слов о национальной валюте.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Telam.

"Прямым и неизбежным следствием этих публичных заявлений и последовавшим страхом стоимость этой иностранной валюты [доллара] на параллельном рынке взлетела меньше чем за день с 870 до 1 010 песо", - цитирует заявление главы государства агентство.

Ранее Милей в интервью радиостанции Mitre сказал, что национальная валюта Аргентины ничего не стоит, и посоветовал не хранить сбережения в финансовых инструментах в песо.

Выборы президента пройдут в Аргентине 22 октября. Основная борьба развернется между министром экономики страны Серхио Массой, экс-министром безопасности Патрисией Буллрич, выдвигающейся от крупнейшего оппозиционного альянса "Вместе за перемены", и Милеем, возглавляющим Либертарианскую партию. Последний неоднократно выступал за долларизацию экономики Аргентины и ликвидацию Центробанка для борьбы с инфляцией.