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Глава аппарата первой леди США подала в отставку

Глава аппарата первой леди США подала в отставку Руководитель аппарата первой леди США Меланьи Трамп Стефани Гришэм подала в отставку в свете беспорядков в Вашингтоне.
Другие страны
7 января 2021 г. 05:49
Глава аппарата первой леди США подала в отставку
Стефани Гришэм

Руководитель аппарата первой леди США Меланьи Трамп Стефани Гришэм подала в отставку в свете беспорядков в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN.

По его сведениям, Гришэм заявила, что намерена покинуть свою должность незамедлительно. Ранее она была пресс-секретарем Белого дома, а также директором по коммуникациям в его аппарате.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытались штурмовать здание Конгресса США, в итоге им удалось попасть внутрь. Законодателей эвакуировали. По последним данным, погибла одна из протестующих.

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