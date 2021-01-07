Глава аппарата первой леди США подала в отставку

Руководитель аппарата первой леди США Меланьи Трамп Стефани Гришэм подала в отставку в свете беспорядков в Вашингтоне.

Руководитель аппарата первой леди США Меланьи Трамп Стефани Гришэм подала в отставку в свете беспорядков в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN .

По его сведениям, Гришэм заявила, что намерена покинуть свою должность незамедлительно. Ранее она была пресс-секретарем Белого дома, а также директором по коммуникациям в его аппарате.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытались штурмовать здание Конгресса США, в итоге им удалось попасть внутрь. Законодателей эвакуировали. По последним данным, погибла одна из протестующих.