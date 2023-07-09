Глава Анкаринского центра: Выборы в Узбекистане проходят довольно прозрачно

"Узбекистан добился значительного прогресса в своем демократическом развитии и своей многопартийной политической принадлежности".

"Узбекистан добился значительного прогресса в своем демократическом развитии и своей многопартийной политической принадлежности".

Об этом командированному в Ташкент корреспонденту Report заявил глава Анкаринского центра кризисных и политических исследований Мехмет Сейфеддин Эрол, комментируя ход досрочных президентских выборов в Узбекистане.

"Выборы проходят довольно прозрачно. Участие граждан очень высокое, что свидетельствует о доверии их к системе и демократии в Узбекистане", - сказал он.

По словам эксперта, на избирательных участках предоставляется возможность голосовать людям с ограниченными возможностями.

"Узбекский народ делает свой выбор по собственной воле. Считаю, что он в итоге примет самое правильное решение для своего будущего", - подчеркнул Эрол.