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Глава Анкаринского центра: Выборы в Узбекистане проходят довольно прозрачно

Глава Анкаринского центра: Выборы в Узбекистане проходят довольно прозрачно "Узбекистан добился значительного прогресса в своем демократическом развитии и своей многопартийной политической принадлежности".
Другие страны
9 июля 2023 г. 18:17
Глава Анкаринского центра: Выборы в Узбекистане проходят довольно прозрачно

"Узбекистан добился значительного прогресса в своем демократическом развитии и своей многопартийной политической принадлежности".

Об этом командированному в Ташкент корреспонденту Report заявил глава Анкаринского центра кризисных и политических исследований Мехмет Сейфеддин Эрол, комментируя ход досрочных президентских выборов в Узбекистане.

"Выборы проходят довольно прозрачно. Участие граждан очень высокое, что свидетельствует о доверии их к системе и демократии в Узбекистане", - сказал он.

По словам эксперта, на избирательных участках предоставляется возможность голосовать людям с ограниченными возможностями.

"Узбекский народ делает свой выбор по собственной воле. Считаю, что он в итоге примет самое правильное решение для своего будущего", - подчеркнул Эрол.

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