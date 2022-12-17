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Глава американской разведки обеспокоен возможностью оборонного партнерства РФ и Ирана

Глава американской разведки обеспокоен возможностью оборонного партнерства РФ и Ирана Соединенные Штаты обеспокоены усилением сотрудничества России и Ирана и опасаются, что оно со временем может перерасти в полномасштабное партнерство в сфере обороны.
Другие страны
17 декабря 2022 г. 08:09
Глава американской разведки обеспокоен возможностью оборонного партнерства РФ и Ирана

Соединенные Штаты обеспокоены усилением сотрудничества России и Ирана и опасаются, что оно со временем может перерасти в полномасштабное партнерство в сфере обороны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в эфире телекомпании PBS глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

"Мы в достаточной степени обеспокоены. Исторически между Россией и Ираном есть много недоверия, но они нужны друг другу в данный момент. И то, что сейчас начинает возникать - это по меньшей мере первоначальный этап полномасштабного партнерства в сфере обороны между Россией и Ираном", - считает он.

По словам Бернса, эти партнерские отношения уже сейчас имеют воздействие на поле боя в Украине, а также могут иметь еще более опасное воздействие также и на Ближнем Востоке, если они продолжатся.

"Так что мы очень и очень серьезно к этому относимся", - подчеркнул директор ЦРУ.

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