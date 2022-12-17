Глава американской разведки обеспокоен возможностью оборонного партнерства РФ и Ирана

Соединенные Штаты обеспокоены усилением сотрудничества России и Ирана и опасаются, что оно со временем может перерасти в полномасштабное партнерство в сфере обороны.
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"Мы в достаточной степени обеспокоены. Исторически между Россией и Ираном есть много недоверия, но они нужны друг другу в данный момент. И то, что сейчас начинает возникать - это по меньшей мере первоначальный этап полномасштабного партнерства в сфере обороны между Россией и Ираном", - считает он.
По словам Бернса, эти партнерские отношения уже сейчас имеют воздействие на поле боя в Украине, а также могут иметь еще более опасное воздействие также и на Ближнем Востоке, если они продолжатся.
"Так что мы очень и очень серьезно к этому относимся", - подчеркнул директор ЦРУ.