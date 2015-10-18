​Глава американского генштаба прибыл с визитом в Израиль

Баку. 18 октйабря. REPORT.AZ/ Генерал Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, прибыл 17 октября с визитом в Израиль.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
Это первый визит генерала Данфорда в другую страну после вступления в должность главы комитета.
18 октября генерал проведет переговоры с начальником генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Гади Айзенкотом.
У него также запланированы встречи с израильскими должностными лицами.
News DepartmentАвтор новости
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