Глава агентства ЕС прогнозирует дальнейший рост числа просителей убежища

Число просителей убежища в Европейском союзе (ЕС) в будущем продолжит расти.

Число просителей убежища в Европейском союзе (ЕС) в будущем продолжит расти.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA) Нина Грегори d интервью медиагруппе "Функе".

"Совершенно очевидно, что в обозримом будущем будет продолжаться рост числа заявок", - заявила Грегори.

Она подчеркнула, что геополитические события, произошедшие в 2021 и 2022 годах, оказали прямое влияние на потребность в международной защите и привели к увеличению числа перемещенных лиц в странах Евросоюза.

В период с января по октябрь нынешнего года в ЕС было подано почти 790 тыс. заявлений о предоставлении убежища, что на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако данный показатель, по словам Грегори, остается ниже, чем в 2015 и 2016 годах - времена миграционного кризиса в Европе. По информации Агентства ЕС по вопросам убежища, большинство просителей прибывают из Сирии, Афганистана и Турции. В Германии в последнее время также наблюдается рост числа лиц, ищущих убежища.

На фоне нынешней ситуации в Украине и упрощенной процедуры предоставления убежища в ЕС украинским беженцам Грегори призвала к реформированию данной системы. Миллионы регистраций, по ее мнению, оказывают "значительное давление" на европейские системы приема беженцев. Она приветствовала заявление о том, что структурные решения должны быть найдены до европейских выборов 2024 года.