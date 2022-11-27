Глава администрации Тайваня уйдет с поста лидера правящей партии из-за поражения на местных выборах

Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь подала в отставку с поста лидера правящей на острове Демократической прогрессивной партии (ДПП) после того, как партия потерпела поражение на местных выборах.

Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь подала в отставку с поста лидера правящей на острове Демократической прогрессивной партии (ДПП) после того, как партия потерпела поражение на местных выборах.

Как передает Report, Цай Инвэнь объявила о своем решении в субботу вечером после того, как стали известны результаты выборов.

Выступая перед сторонниками, она заявила: "Я должна взять на себя всю ответственность. Такие результаты показывают, что есть еще много областей, которые мы должны глубоко осмыслить".

Напомним, что жители Тайваня 26 ноября выбирали мэров городов, глав уездов, депутатов городских и уездных собраний, глав сельских и волостных управ, глав микрорайонов - 22 административных единиц Тайваня. Победу в ряде важнейших из них, включая пост мэра тайваньской столицы Тайбэя, одержали кандидаты от оппозиционной партии Гоминьдан.

ДПП решительно выступает за независимость Тайваня. Следующие выборы администрации острова состоятся в 2024 году.