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Глава администрации президента Нигерии скончался от коронавируса

​Глава администрации президента Нигерии скончался от коронавируса

Глава администрации президента Нигерии Маллам Абба Киари скончался от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь президента Гарба Шеху в Twitter.

"Администрация президента с сожалением сообщает об уходе главы администрации президента Маллама Абба Киари. Усопший сдал положительный тест на опустошительный COVID-19 и проходил лечение. Но он умер в пятницу, 17 апреля 2020", - написал пресс-секретарь президента на своей странице в Twitter.

По последним данным центра по контролю за заболеваниями республики (NCDC), число случаев заражения коронавирусом нового типа в стране достигло 493, 17 человек скончались.

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