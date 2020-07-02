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Глава администрации президента Боливии заразился коронавирусом

Глава администрации президента Боливии заразился коронавирусом Глава президентской администрации Боливии Йерко Нуньес сдал положительный тест на коронавирус.
Другие страны
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2 июля 2020 г. 22:16
Глава администрации президента Боливии заразился коронавирусом

Глава президентской администрации Боливии Йерко Нуньес сдал положительный тест на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание El Deber.

Как отмечает газета, данную информацию подтвердила министр здравоохранения Эйди Рока. По ее словам, состояние Нуньеса стабильное, он находится на изоляции.

"Правительство президента Жанин Аньес сообщает, что глава президентской администрации Йерко Нуньес сдал положительный тест на COVID-19", - сказала Рока.

Он изолировался еще во вторник после контакта с инфицированным человеком. В четверг стали известны результаты его теста.

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