Глава администрации Гонконга назвала законопроект об экстрадиции "мертвым"

Правительство Гонконга не планирует возобновлять рассмотрение поправок к закону об экстрадиции, "законопроект мертв".

Как передаёт Report, об этом заявила во вторник глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

"Причина событий последних недель заключается в попытке принять поправки к закону об экстрадиции, я почти сразу остановила. Но в обществе все еще есть сомнения в искренности правительства и беспокойство о том, возобновит ли правительство процесс рассмотрения соответствующих поправок в законодательном собрании. Я хочу подчеркнуть, что таких планов нет, законопроект мертв", - заявила Кэрри Лэм журналистам.

Она добавила, что "многие жители Гонконга, включая меня, опечалены и шокированы событиями последних нескольких недель".

"Я в полной мере учла озабоченности людей и обратила внимание на то, что есть две абсолютно разные ситуации в многочисленных протестах и маршах, которые мы наблюдали. С одной стороны, сотни тысяч представителей различных слоев населения мирно и организованно участвовали в протестах, что отражает основные ценности Гонконга, которые заключаются в том, что все мы обладаем полной свободой выражать свои взгляды. С другой стороны, крайне маленькая часть протестующих воспользовались возможностью для совершения насильственных актов и вандализма, которые подрывают верховенство закона в Гонконге", - отметила глава администрации.