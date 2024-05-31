ГКНБ Кыргызстана задержал бывшего гендиректора золотодобывающей компании

В Кыргызстане задержан бывший гендиректор золотодобывающей компании ОсОО V.G.С. Е.Д.Н.

В Кыргызстане задержан бывший гендиректор золотодобывающей компании ОсОО V.G.С. Е.Д.Н.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Отмечается, что на территории Таласской области должностные лица Гослесхоза незаконно выдали 4,20 гектаров земли в государственном природном парке "Кара-Буура" для провоза, разгрузки, погрузки золотосодержащей руды и складирования отходов ОсОО V.G.С.

"Во время проверки Службой экологического и технического надзора установлен ущерб государству в особо крупном размере. Задержан и водворен в ИВС УВД Таласской области бывший гендиректор ОсОО V.G.C. Е.Д.Н. Последний сейчас руководит ОсОО "Г.А.М.", которая оказывает консультационные услуги в горнодобывающей отрасли. При этом эта фирма фактически выступает посредником между госорганами и горнодобывающими компаниями в целях достижения интересов последних в получении лицензий в обход требований законодательства КР", - сообщили в ГКНБ.