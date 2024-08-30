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Гитшлер: ЕС обучили около 60 тыс. украинских военных

Гитшлер: ЕС обучили около 60 тыс. украинских военных Количество украинских военнослужащих, прошедших обучение в странах ЕС, "уже завтра" достигнет отметки в 60 000.
Другие страны
30 августа 2024 г. 18:30
Гитшлер: ЕС обучили около 60 тыс. украинских военных

Количество украинских военнослужащих, прошедших обучение в странах ЕС, "уже завтра" достигнет отметки в 60 000.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил секретарь минобороны Германии Томас Гитшлер во время встречи министров обороны ЕС в Брюсселе.

"Уже завтра мы выйдем на число 60 тысяч. Такое количество военных мы научили в рамках ЕС. Они вернутся в Украину после учений", – отметил он.

Гитшлер добавил, что Германия планирует до конца 2024 года обучить 10 000 украинских солдат, после чего эти вернутся в Украину для выполнения боевых задач.

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