Гитшлер: ЕС обучили около 60 тыс. украинских военных

Количество украинских военнослужащих, прошедших обучение в странах ЕС, "уже завтра" достигнет отметки в 60 000.

Количество украинских военнослужащих, прошедших обучение в странах ЕС, "уже завтра" достигнет отметки в 60 000.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил секретарь минобороны Германии Томас Гитшлер во время встречи министров обороны ЕС в Брюсселе.

"Уже завтра мы выйдем на число 60 тысяч. Такое количество военных мы научили в рамках ЕС. Они вернутся в Украину после учений", – отметил он.

Гитшлер добавил, что Германия планирует до конца 2024 года обучить 10 000 украинских солдат, после чего эти вернутся в Украину для выполнения боевых задач.