Гитарист метал-группы Mastodon Хайндс насмерть разбился на мотоцикле в США

Один из основателей метал-группы Mastodon Брент Хайндс погиб в возрасте 51 года в результате аварии на мотоцикле в Атланте.
22 августа 2025 г. 01:22
Гитарист метал-группы Mastodon Хайндс насмерть разбился на мотоцикле в США

Один из основателей метал-группы Mastodon Брент Хайндс погиб в возрасте 51 года в результате аварии на мотоцикле в Атланте.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице метал-группы в Instagram.

"Мы находимся в состоянии безмерной печали и скорби… прошлой ночью Брент Хайндс скончался в результате трагического несчастного случая", — говорится в публикации.

По данным местного новостного агентства Atlanta News First, Хайндс погиб в результате ДТП, когда его мотоцикл Harley Davidson столкнулся с внедорожником.

