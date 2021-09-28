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Гиперзвуковая ракета США показала скорость в пять раз выше скорости звука

Гиперзвуковая ракета США показала скорость в пять раз выше скорости звука Американская гиперзвуковая ракета на испытаниях достигла скорости в пять раз больше, чем скорость звука.
Другие страны
28 сентября 2021 г. 06:12
Гиперзвуковая ракета США показала скорость в пять раз выше скорости звука

Американская гиперзвуковая ракета на испытаниях достигла скорости в пять раз больше, чем скорость звука.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA).

Ракету с двигателем Northrop Grummann построила корпорация Raytheon. Работу двигателя обеспечивает смесь углеводородного топлива и воздуха.

Разработчики отмечают, что испытание оружия прошло успешно, были выполнены все поставленные задачи, среди которых интеграция ракеты, отработка запуска и безопасной отстыковки от самолета, запуск двигателей и крейсерский полет.

Ракета показала скорость в пять махов, или пять скоростей звука, что составляет около 6,2 тыс. км/ч в насыщенной кислородом атмосфере, которая наилучшим образом подходит для запуска подобных ракет.

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