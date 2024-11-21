Гинтаутас Палуцкас стал премьер-министром Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа назначил утвержденного Сеймом (парламентом) на должность главы правительства Гинтаутаса Палуцкаса премьер-министром республики.

Президент Литвы Гитанас Науседа назначил утвержденного Сеймом (парламентом) на должность главы правительства Гинтаутаса Палуцкаса премьер-министром республики.

Как передает Report, об этом сообщила президентская пресс-служба.

"Глава государства подписал декрет о назначении Палуцкаса премьер-министром", - говорится в сообщении. Декрет вступает в силу с момента подписания.

Согласно процедуре, назначенный руководитель правительства в течение 15 дней должен сформировать кабинет, который предстоит утвердить президенту, и подготовить программу деятельности кабмина, которую рассматривает парламент.

Отметим, что 45-летний Палуцкас, по образованию специалист по компьютерным системам, является вице-председателем Социал-демократической партии Литвы. С 2017 года по январь 2021 года он возглавлял партию, но подал в отставку после проигранных парламентских выборов. Его сменила Вилия Блинкевичюте, которая заявляла, что возглавит правительство, если социал-демократы победят на выборах. Партия победила, но ее председатель неожиданно объявила, что ее планы изменились, она остается депутатом в Европарламенте.