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Гильермо Лассо вступил в должность президента Эквадора

Гильермо Лассо вступил в должность президента Эквадора Лассо обещал искоренить коррупцию и вакцинировать население от COVID-19
Другие страны
24 мая 2021 г. 20:04
Гильермо Лассо вступил в должность президента Эквадора
Гильермо Лассо

Предприниматель Гильермо Лассо Мендоса вступил в должность президента Эквадора, церемония передачи власти проходит в здании национальной ассамблеи страны.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В ходе инаугурации, которую транслируют национальные СМИ, 65-летний банкир и лидер правых сил на выборах принес присягу и получил символы президентской власти - президентский пояс и орденскую цепь Национального ордена Сан-Лоренсо.

На мероприятие в законодательном дворце, которое проводится без широкого участия зрителей и с 30-процентной вместимостью зала, Лассо прибыл в сопровождении супруги, дочери и военного руководства страны. Церемония передачи власти прошла с участием глав Бразилии, Гаити, Доминиканской Республики, а также короля Испании.

Во втором туре выборов, которые прошли в апреле, кандидат от правых сил Лассо получил 52,36% голосов, его соперник Андрес Араус, представляющий левый альянс "Союз во имя надежды", - 47,64%.

В ходе своей первой пресс-конференции Гильермо Лассо обещал искоренить коррупцию и вакцинировать население от COVID-19. Политик заявлял, что не намерен преследовать политических оппонентов, пообещал обеспечить независимость судебной системы и прокуратуры, свободу СМИ в вопросах доступа к информации, критики и расследований.

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