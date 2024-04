Гилад Эрдан: Иран нарушил Устав ООН и представляет угрозу миру и безопасности

Иранские власти, осуществив атаку на Израиль, нарушили Устав ООН и представляют угрозу международному миру и безопасности.

Как передает Report , об этом заявил постоянный представитель Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан, обратившись в социальной сети X к генсеку ООН Антониу Гутерришу.

"Антониу Гутерриш, Иран нарушил Устав ООН и показал, что является угрозой международному миру и безопасности, - написал Эрдан. - Где ваш голос, где ваше осуждение? Очнитесь!", - говорится в публикации.