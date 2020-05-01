Гигантский корабль-госпиталь США отплыл из Нью-Йорка под аплодисменты

Принадлежащее Военно-морскому флоту США судно USNS Comfort покинуло порт Нью-Йорка.
Как сообщает специальный корреспондент Report, в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса 30 марта корабль-госпиталь причалил в порту Манхэттена.
Крупнейшее медицинское судно в Соединенных Штатах предусмотрено на 1 000 коек и имеет медицинский персонал в 1 200 человек.
Уже месяц, как корабль причалил в порту на реке Гудзон для оказания медицинской помощи нью-йоркским больницам, наиболее загруженным в результате пандемии коронавируса.
С учетом сокращения случаев заражения в Нью-Йорке инфекцией и возвращения больниц к нормальному ритму работы, корабль-госпиталь взял курс в город Норфолк, чтобы вернуться в штат Виргиния. Судно отплыло под аплодисменты граждан США.
Отметим, на борту USNS Comfort лечили тяжелых больных COVID-19.
По информации министерства обороны США (Пентагон), за месяц пребывания в Нью-Йорке на корабле-госпитале было 182 пациента, 11 из которых скончались.
Вусаля Аббасова