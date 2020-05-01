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Гигантский корабль-госпиталь США отплыл из Нью-Йорка под аплодисменты

Гигантский корабль-госпиталь США отплыл из Нью-Йорка под аплодисменты

© Report

Принадлежащее Военно-морскому флоту США судно USNS Comfort покинуло порт Нью-Йорка.

Как сообщает специальный корреспондент Report, в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса 30 марта корабль-госпиталь причалил в порту Манхэттена. 

Крупнейшее медицинское судно в Соединенных Штатах предусмотрено на 1 000 коек и имеет медицинский персонал в 1 200 человек.

Уже месяц, как корабль причалил в порту на реке Гудзон для оказания медицинской помощи нью-йоркским больницам, наиболее загруженным в результате пандемии коронавируса. 

С учетом сокращения случаев заражения в Нью-Йорке инфекцией и возвращения больниц к нормальному ритму работы, корабль-госпиталь взял курс в город Норфолк, чтобы вернуться в штат Виргиния. Судно отплыло под аплодисменты граждан США.  

Отметим, на борту USNS Comfort лечили тяжелых больных COVID-19. 

По информации министерства обороны США (Пентагон), за месяц пребывания в Нью-Йорке на корабле-госпитале было 182 пациента, 11 из которых скончались.

Вусаля Аббасова 

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