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Гигантские разломы раскололи землю в четырех штатах США

Гигантские разломы раскололи землю в четырех штатах США Гигантские трещины протяженностью более 270 км появились в Аризоне, Юте, Калифорнии и Техасе.
Другие страны
28 сентября 2023 г. 20:17
Гигантские разломы раскололи землю в четырех штатах США

Гигантские трещины протяженностью более 270 км появились в Аризоне, Юте, Калифорнии и Техасе.

Как передает Report, об этом сообщает портал Science Alert.

Тревожное явление обнаружил ученый Джозеф Кук из геологической службы Аризоны, мужчина обратил внимание на разломы, общей площадью почти 300 километров.

Кук отметил, что трещины представляют серьезную опасность, поскольку могут привести к обрушению зданий, повреждению дорог и мостов и заслуживают внимания. По словам ученого разломы могли появиться из-за широкого использование поземных вод, которые играют важную роль в обеспечении населения питьевой водой.

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