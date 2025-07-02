Гидеон Саар: Страны E3 должны восстановить все санкции против Ирана

Гидеон Саар: Страны E3 должны восстановить все санкции против Ирана

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар призывает страны E3 – Германию, Францию и Великобританию – восстановить все санкции против Ирана на фоне решения страны приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.

Как передает Report, об этом заявил министр в соцсети Х.

"Время активировать механизм Snapback пришло!", — заявил Саар.

По его словам, приостановив сотрудничество с МАГАТЭ "Иран полностью отказался от всех международных ядерных обязательств"

Напомним, что ранее сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Сотрудникам агентства будет запрещен въезд в Иран до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов и ученых-ядерщиков.