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Гидеон Саар: Страны E3 должны восстановить все санкции против Ирана

Гидеон Саар: Страны E3 должны восстановить все санкции против Ирана Гидеон Саар: Страны E3 должны восстановить все санкции против Ирана
Другие страны
2 июля 2025 г. 13:03
Гидеон Саар: Страны E3 должны восстановить все санкции против Ирана

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар призывает страны E3 – Германию, Францию и Великобританию – восстановить все санкции против Ирана на фоне решения страны приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.

Как передает Report, об этом заявил министр в соцсети Х.

"Время активировать механизм Snapback пришло!", — заявил Саар.

По его словам, приостановив сотрудничество с МАГАТЭ "Иран полностью отказался от всех международных ядерных обязательств"

Напомним, что ранее сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Сотрудникам агентства будет запрещен въезд в Иран до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов и ученых-ядерщиков.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Almaniya, Fransa və Britaniyanı İrana qarşı bütün sanksiyaları bərpa etməyə çağırıb

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