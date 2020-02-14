​Германский концерн займется разработкой нефти и газа в дельте Нила

Египет подписал с германским энергетическим концерном Wintershall Dea соглашение о геологоразведке и добыче нефти и газа в дельте Нила.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило египетское министерство нефти и природных ресурсов.

Договор предусматривает освоение площадки в восточной части Даманхура в провинции Бухейра на севере страны с минимальными инвестициями в размере $43 млн, отмечается в коммюнике ведомства. Кроме того, документом оговорена сумма еще в $11 млн на бурение восьми скважин.

"Соглашение с Египетской газовой холдинговой компанией (Egyptian Natural Gas Holding Company, EGAS) стало первой сделкой в Египте для германского концерна после слияния Wintershall и Dea", - отметили в министерстве.

Контракт был подписан в рамках проходившей на этой неделе в Каире международной нефтегазовой конференции-выставки EGYPS-2020. По словам министра нефти и природных ресурсов Тарика аль-Муллы, "с учетом договора с германским концерном Египет за последние четыре года заключил 61 соглашение в области геологоразведки и добычи нефти с объемом инвестиций в $6 млрд долларов, которые предусматривают бурение в общей сложности 230 скважин".

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