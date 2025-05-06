Германский политик: Бербок хочет "увенчать свою карьеру", став главой ГА ООН

Уходящая с поста главы министра иностранных дел Германии Анналена Бербок хочет стать председателем Генассамблеи ООН лишь для того, чтобы "увенчать свою карьеру".

Уходящая с поста главы министра иностранных дел Германии Анналена Бербок хочет стать председателем Генассамблеи ООН лишь для того, чтобы "увенчать свою карьеру".

Как передает Report, об этом РИА Новости заявил глава германского совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

"Она всегда пыталась сыграть такую видную роль, стать крупным лидером. На самом деле эта должность дается всего на год и особых задач не предполагает. Нужно провести несколько собраний и срок на посту уже закончится", - отметил он.

По его словам, она просто хочет свою карьеру увенчать, чтобы позже говорить, что была председателем Генассамблеи", - подытожил политик.

До этого издание Focus писало, что назначение Бербок на пост главы Генассамблеи ООН может лишить Берлин места в Совбезе организации.