Германский парламент упростил въезд специалистам за пределами ЕС

Германский Бундестаг проголосовал в пятницу в пользу нового законопроекта, который облегчит въезд в страну квалифицированных работников за пределами стран Европейского союза.

Германский Бундестаг проголосовал в пятницу в пользу нового законопроекта, который облегчит въезд в страну квалифицированных работников за пределами стран Европейского союза.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"За" проголосовали 388 депутатов, в основном из правящей коалиции - Социал-демократической партии Германии, "зеленых" и Свободной демократической партии. Голос против законопроекта отдали 234 парламентария, воздержался 31 депутат.

В частности, новый закон дает право въехать квалифицированным специалистам даже в том случае, если они еще не имеют контракта с работодателем. В таком случае им нужно подтвердить знание немецкого языка, наличие диплома и трудовой опыт. Шансы на въезд повысит тот факт, если в ФРГ уже проживают близкие соискателя рабочей визы. Иностранцам будет дан один год на поиск работы.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер ранее называла этот законопроект "самым современным законопроектом в области миграции".