Германский институт спрогнозировал высокую вероятность скорой рецессии в экономике ФРГ

Германский Институт макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK) полагает, что риск наступления рецессии в экономике ФРГ в ближайшие три месяца значительно вырос.

Германский Институт макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK) полагает, что риск наступления рецессии в экономике ФРГ в ближайшие три месяца значительно вырос.

Как передает Report , об этом сообщила немецкая газета "Бильд".

В институте отметили, что вероятность того, что германская экономика с июля по сентябрь вступит в фазу рецессии, увеличилась до 78,5%. В июне, по оценкам IMK, данный показатель составлял 49,3%. "В 2023 году в целом ВВП Германии должен быть заметно ниже показателя предыдущего года", - пояснил директор по научной части IMK Себастьян Дуллин.

ВВП Германии в первом квартале сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.