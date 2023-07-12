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Германский институт спрогнозировал высокую вероятность скорой рецессии в экономике ФРГ

Германский институт спрогнозировал высокую вероятность скорой рецессии в экономике ФРГ Германский Институт макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK) полагает, что риск наступления рецессии в экономике ФРГ в ближайшие три месяца значительно вырос.
Другие страны
12 июля 2023 г. 20:59
Германский институт спрогнозировал высокую вероятность скорой рецессии в экономике ФРГ

Германский Институт макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK) полагает, что риск наступления рецессии в экономике ФРГ в ближайшие три месяца значительно вырос.

Как передает Report, об этом сообщила немецкая газета "Бильд".

В институте отметили, что вероятность того, что германская экономика с июля по сентябрь вступит в фазу рецессии, увеличилась до 78,5%. В июне, по оценкам IMK, данный показатель составлял 49,3%. "В 2023 году в целом ВВП Германии должен быть заметно ниже показателя предыдущего года", - пояснил директор по научной части IMK Себастьян Дуллин.

ВВП Германии в первом квартале сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

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