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Германские истребители Eurofighter будут охранять воздушное пространство Польши

Германские истребители Eurofighter будут охранять воздушное пространство Польши Военно-воздушные силы Германии направляют в Польшу пять истребителей Eurofighter для охраны польского воздушного пространства.
Другие страны
4 августа 2025 г. 16:22
Германские истребители Eurofighter будут охранять воздушное пространство Польши

Военно-воздушные силы Германии направляют в Польшу пять истребителей Eurofighter для охраны польского воздушного пространства.

Как передает Report, об этом в соцсетях сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Пять германских Eurofighter EF-2000 Typhoon в ближайшие недели будут поддерживать защиту воздушного пространства восточного фланга НАТО", - отметил он, уточнив, что самолеты будут базироваться на аэродроме в Миньске-Мазовецком недалеко от Варшавы.

Основную задачу по патрулированию польского неба выполняют участники операции НАТО Air Policing, в настоящее время в порядке ротации в Польше на боевом дежурстве находятся шведские JAS-39 Gripen. Логистический хаб в аэропорте Жешува в Ясенках на границе с Украиной охраняют норвежские F-35.

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