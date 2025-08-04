Германские истребители Eurofighter будут охранять воздушное пространство Польши

Военно-воздушные силы Германии направляют в Польшу пять истребителей Eurofighter для охраны польского воздушного пространства.

Военно-воздушные силы Германии направляют в Польшу пять истребителей Eurofighter для охраны польского воздушного пространства.

Как передает Report, об этом в соцсетях сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Пять германских Eurofighter EF-2000 Typhoon в ближайшие недели будут поддерживать защиту воздушного пространства восточного фланга НАТО", - отметил он, уточнив, что самолеты будут базироваться на аэродроме в Миньске-Мазовецком недалеко от Варшавы.

Основную задачу по патрулированию польского неба выполняют участники операции НАТО Air Policing, в настоящее время в порядке ротации в Польше на боевом дежурстве находятся шведские JAS-39 Gripen. Логистический хаб в аэропорте Жешува в Ясенках на границе с Украиной охраняют норвежские F-35.